Latina, accordo al programma IURC con due città vietnamite

Presso la sala Cambellotti della prefettura di Latina, si è tenuta la conferenza stampa consuntiva dell’incontro bilaterale Italia Vietnam, schedulato nell’ambito del programma IURC promosso dalla UE.

Il Programma IURC International Urban and Regional Cooperation, è una iniziativa dell’Unione Europea che promuove e finanzia la cooperazione sul tema dello sviluppo urbano sostenibile, costruendo partenariati tra città Europee e non, su scala globale e contribuendo a raggiungere gli obiettivi del green deal.

Nel 2021 le città di Colleferro, Latina e Stoccarda sono state selezionate per partecipare al progetto e sono così entrate a far parte di un network globale sull’innovazione urbana e regionale che consentirà loro di sviluppare azioni di cooperazione internazionale tra città e regioni europee e nove paesi dell’Asia e dell’Australasia

Le città italiane e quella tedesca sono state gemellate con le città di Ha Tinh e Da Lat in Vietnam dove, lo scorso giugno, una prima missione ha sostenuto incontri istituzionali per definire le aree di cooperazione tra le città, in particolare sui temi della gestione dei rifiuti, la rigenerazione urbana, la smart city, l’applicazione di tecnologie per l’agricoltura e per la mitigazione e adattamento del clima. Nei giorni scorsi la delegazione vietnamita ha restituito la visita incontrando aziende ed enti istituzionali di Latina.

I lavori degli incontri si sono conclusi con la sottoscrizione di un accordo di programma che vede impegnate le autorità vietnamite e quelle italiane, unitamente alle imprese coinvolte dei due Paesi, a sviluppare sui cinque asset rappresentati (Agricoltura di precisione, HiTech, Circular Economy, Waste treatment, Chemical) progetti di cooperazione reale, investimenti e intelligenze tecniche e legali per poter iniziare un percorso parallelo di sviluppo.