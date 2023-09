Latina, accusa un malore mentre fa il bagno: muore una donna

Stava facendo il bagno nei pressi dello stabilimento ‘Cancun’ sul lungomare di Latina, quando ha improvvisamente accusato un malore che non le ha lasciato scampo. La vittima una donna.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che, vista la gravità, hanno richiesto immediatamente il supporto dell’elisoccorso, il tutto però è risultato vano, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul posto per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti è intervenuta anche al Squadra Volante del capoluogo.