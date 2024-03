Latina, accusato di aver lanciato un gatto dalla finestra: la difesa

Nella mattinata di ieri si sono tenute udienze nel processo in corso presso il Tribunale di Latina, dove un avvocato del capoluogo è imputato per maltrattamento di animali. Di fronte al giudice monocratico Simona Sergio – come riporta Latina Oggi – sono stati ascoltati due testimoni cruciali. Inizialmente, è stata interrogata la guardia zoofila che intervenne per soccorrere un gatto, Lucky, vittima del presunto maltrattamento oggetto dell’imputazione. Successivamente è stato ascoltato un altro testimone, il quale ha fornito ulteriori dettagli sul presunto reato. Secondo quanto emerso dalle carte del processo, l’imputato avrebbe gettato Lucky dal balcone dopo che l’animale era stato parzialmente avvolto dalle fiamme in un principio di incendio nell’appartamento in cui l’avvocato viveva con la sua ex compagna, proprietaria del gatto. I fatti risalgono a marzo 2021 e sembra che il professionista sia intervenuto durante l’incendio per tentare di salvare Lucky, anche se successivamente è stato accusato di aver compiuto l’atto di violenza nei confronti dell’animale. La testimonianza del secondo testimone potrebbe essere cruciale nel determinare l’esito del processo.