Latina ad “Alto Impatto”, fermato un 45enne con uno zaino di grimaldelli

Continuano i controlli nelle zone critiche della città, con i carabinieri impegnati a prevenire e contrastare la criminalità diffusa e il traffico di stupefacenti.

Durante un servizio straordinario di sorveglianza del territorio, i militari dell’Arma hanno fermato un uomo di 45 anni con uno zaino pieno di grimaldelli e arnesi atti allo scasso, procedendo alla confisca degli oggetti e alla denuncia dell’indagato.

Nel corso dei servizi svolti sono stati controllati 18 soggetti, 10 veicoli ed eseguite 7 perquisizioni.