Latina, ad ottobre il via al Consiglio delle bambine e dei bambini

Partirà nel mese di ottobre il Consiglio delle bambine e dei bambini di Latina. Questa la novità in sala consiliare dove, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, della consigliera comunale Francesca Pagano, referente del progetto, e degli assessori Francesca Tesone (Istruzione), Andrea Chiarato (Politiche giovanili) e Franco Addonizio (Ambiente).

“La riattivazione del Consiglio delle bambine e dei bambini – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – ha l’obiettivo di trasformare Latina in una città a misura di bambino. Abbiamo tanti progetti in cantiere e l’occhio dei più piccoli non potrà che arricchire il punto di vista dei grandi. Ci auguriamo che i bambini possano contribuire al dibattito su temi importanti come il parco Falcone e Borsellino e l’isola pedonale del centro.”

La sindaca ha poi ricordato l’importanza dei lavori dell’assessore all’Ambiente, Franco Addonizio, evidenziando il successo del programma Eco-School, che ha raggiunto numeri record in poco tempo, e quelli dell’assessore Andrea Chiarato, che ha favorito il coinvolgimento attivo dei giovani in numerose manifestazioni sportive sul territorio.

L’assessore Tesone ha concluso la seduta annunciando che il Consiglio delle bambine e dei bambini partirà nel mese di ottobre, non appena le scuole sorteggeranno i partecipanti delle quarte e quinte elementari. Sono di fatto in corso le ultime riunioni programmatiche per stabilire come procedere, in accordo con le insegnanti delle scuole, perché tutto possa funzionare al meglio.