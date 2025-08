Latina, addio a Massimo Franchin: il ciclista investito non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Massimo Franchin, 60 anni. Il ciclista era rimasto gravemente ferito all’alba del 26 luglio, quando la sua bicicletta era stata travolta da un autocarro lungo la Pontina, all’altezza di Borgo Piave. Un impatto violentissimo, avvenuto al chilometro 67,700, che lo aveva lasciato in condizioni disperate.

Subito soccorso, era stato trasportato d’urgenza al San Camillo di Roma e ricoverato in prognosi riservata. Dopo giorni di lotta, non ce l’ha fatta. L’autista, ascoltato subito dopo l’incidente, ha detto di non aver visto in tempo il ciclista per evitare lo scontro.

Borgo Piave oggi piange una nuova vittima della strada, in una tragedia che lascia sgomenta l’intera comunità.