Latina aderisce a “Verità per Giulio Regeni”, passa la mozione di LBC

Passa in consiglio comunale, con voto unanime, la mozione di Valeria Campagna sull’adesione alla campagna “Verità per Giulio Regeni”.

La capogruppo di Lbc l’aveva presentata in occasione del quarto anniversario dalla scomparsa dello studente, lo scorso 25 gennaio 2020.

Anche a Latina, come nel resto d’Italia, erano state organizzate fiaccolate in sua memoria.

“Sono trascorsi quattro anni e non è ancora stata fatta chiarezza sulla scomparsa e sulle responsabilità – spiega la consigliera – Giulio Regeni era un cittadino italiano, uno studente di dottorato presso l’Università di Cambridge, dove stava conducendo una ricerca sui sindacati indipendenti in Egitto; Giulio era a Il Cairo per svolgere la sua ricerca quando il 25 gennaio 2016 è scomparso. Il suo corpo, con evidenti segni di tortura, è stato ritrovato nove giorni dopo, il 3 febbraio, in un fosso ai bordi dell’autostrada Cairo-Alessandria.

“Verità per Giulio Regeni” in questi anni è diventata la richiesta di tanti enti locali, istituzioni, università, scuole, biblioteche ecc. del nostro paese di pretendere la verità sulla morte di Giulio e per dire che nessuno si tirerà indietro fino a quando la verità non sarà svelata”.

Da ieri è anche, formalmente, la richiesta di Latina, oltre che di altre centinaia fra comuni, province, regioni, università, enti, organizzazioni e istituzioni.

“Con questa mozione – conclude Campagna – ho chiesto al sindaco di impegnarsi ad aderire alla campagna nazionale lanciata dall’associazione Amnesty International Italia “Verità per Giulio Regeni” e di mettere in atto una serie di azioni per sensibilizzare le cittadine e i cittadini su questo e tutti gli altri possibili episodi di violazione dei diritti umani.

Sono soddisfatta ed orgogliosa per questo risultato, votato all’unanimità dei presenti in consiglio comunale. Un gesto importante e con grande significato per Latina città dei diritti.

Un ringraziamento va anche ai ragazzi del gruppo di Amnesty di Latina, che hanno promosso questa iniziativa e che sul territorio sono impegnati

nella sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dei diritti umani”.