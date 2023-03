Latina, Aeronautica Militare: la cerimonia di “Consegna delle Aquile”

Si è svolta la breve, ma significativa cerimonia di “Consegna delle Aquile” a due agenti della Polizia di Stato e cinque Ufficiali del Kuwait.

Nell’aula “Giulio Cesare Graziani” del 70° Stormo, hanno ricevuto, sotto lo sguardo emozionato di parenti ed amici ed al cospetto delle Autorità intervenute, l’ambita aquila di pilota di aeroplano, segno distintivo del superamento del primo gradino del processo di selezione e formazione dei futuri professionisti del volo militare.

All’evento, presieduto dal Comandante del 70° Stormo, Colonnello Pilota Giuseppe Bellomo, hanno partecipato il Vice Questore Vicario di Latina, Primo Dirigente Marchese Gregorio e la Dirigente dei corsi di volo della Polizia di Stato, Primo Dirigente Cangelosi Valeria, unitamente ai rappresentanti dell’ambasciata Kuwaitiana in Italia, l’Addetto Militare Aggiunto, Generale Nawaf Alothman e il Kuwait Air Force SNR, Colonnello Khajah Ahmed.

Il Comandante del 70° Stormo, dopo aver ringraziato le autorità e gli ospiti intervenuti, ha elogiato gli allievi per l’impegno profuso ed ha evidenziato come il percorso completato rappresenti per tutti una grande opportunità ed una rinnovata sfida per il futuro.

“Siamo orgogliosi di potervi dare il benvenuto in questa bellissima comunità, che seppure differente nelle uniformi, è accomunata dalla stessa passione per il volo e la stessa dedizione al servizio. Indossate quest’aquila con lo stesso orgoglio di chi l’ha indossata prima di voi ed ha fatto la storia dell’aviazione italiana, una storia piena di eccellenze e di profonda tradizione” ha poi concluso il Colonnello Bellomo.

Le Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare, impegnate in un complesso processo di crescita e ammodernamento, forniscono un’offerta addestrativa di assoluta qualità e competenza, tale da rappresentare un punto di riferimento nella formazione al volo nel contesto nazionale e internazionale.

Il 70° Stormo, è posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3a Regione Aerea con sede a Bari e da oltre sessant’anni assolve ai compiti istituzionali di selezionare ed addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, nonché cadetti di altre Nazioni. La Scuola di Volo pontina ha rilasciato, sino ad oggi, oltre 15.000 brevetti di pilotaggio, realizzando un totale di circa 500.000 ore di volo.