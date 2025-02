Latina, affidato per due mesi il servizio di gestione della sosta a pagamento

Il Comune di Latina ha affidato per due mesi il servizio di gestione della sosta a pagamento alla società R.T.I. S.C.T. Group – Engie Servizi, con una determina firmata dalla dirigente Daniela Prandi. Questo affidamento non rappresenta una proroga del precedente gestore, ma una nuova assegnazione in appalto, che garantirà “continuità alle entrate e soprattutto garanzia ai lavoratori”, come ha sottolineato l’assessore Gianluca Di Cocco.

L’assessore ha spiegato che “gli uffici stanno verificando e determinando, anche in termini oggettivi, le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio”. L’amministrazione comunale sta considerando anche l’opzione di “internalizzare il servizio”, ossia gestirlo direttamente con personale formato, per generare ricavi a favore dell’ente. “Si tratta di uno studio complesso, con una grande mole di dati da mettere a sistema”, ha aggiunto Di Cocco.

Il Consiglio comunale esaminerà una relazione dettagliata, che permetterà di valutare i dati relativi al servizio attuale e prendere una decisione informata: “Il Consiglio comunale, con i numeri e la relazione alla mano, avrà gli strumenti per valutare e decidere”, ha concluso l’assessore.