Latina, aggredì e minacciò un corriere con pistola e coltello: arrestato 50enne

Si sono aperte le porte della detenzione domiciliare per un 50enne di Latina, già noto alle forze dell’ordine, condannato per i reati di violenza privata e minaccia aggravata.

I carabinieri della stazione di Borgo Sabotino hanno dato esecuzione ieri pomeriggio all’ordine emesso dal tribunale di sorveglianza di Roma: l’uomo dovrà scontare una pena di 9 mesi e 6 giorni di reclusione.

I fatti risalgono all’8 luglio 2024, quando l’uomo si rese protagonista di una violenta aggressione ai danni di un cittadino indiano di 52 anni.

La vittima, che si era recata nei pressi dell’abitazione dell’aggressore per una consegna con il proprio furgone, era stata sorpresa da una furia ingiustificata: il 50enne aveva squarciato lo pneumatico del furgone con un coltello, subito dopo, aveva esploso un colpo in direzione della vittima con una pistola scacciacani e infine non soddisfatto, aveva continuato a minacciare di morte il lavoratore brandendo nuovamente il coltello, prima di allontanarsi.

Le indagini dei militari dell’arma hanno fatto emergere un quadro ancora più inquietante. La vittima ha infatti riferito che quello non era il primo episodio: pochi giorni prima, l’arrestato si era presentato presso il suo esercizio commerciale colpendolo con uno schiaffo al volto dopo un banale diverbio per futili motivi.