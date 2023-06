Si era reso protagonista dell’aggressione nei confronti di un arbitro durante una gara valevole per il campionato di Seconda Categoria a Latina.

A finire nei guai, raggiunto da provvedimento di Daspo per un anno, un 36enne del capoluogo che nel finale di gara si era scagliato con violenza contro il povero direttore di gara causandogli una prognosi di 7 giorni. Per il tesserato della squadra pontina è scattata anche la denuncia per il reato di lesioni.