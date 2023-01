Latina, aggredisce e tenta di soffocare la compagna: 50enne arrestato

Un altro, l’ennesimo, episodio di maltrattamenti in provincia di Latina, a finire nei guai questa volta un operatore sanitario in servizio al Goretti di Latina.

Nella notte di capodanno, l’uomo, con alle spalle episodi analoghi, si è reso protagonista dell’aggressione nei confronti dell’attuale compagna picchiandola e tentando di soffocarla. La donna in preda al terrore è riuscita a chiamare il 112 ed a chiedere aiuto. Successivamente minacciata con un coltello, la vittima è riuscita a fuggire mettendosi alla guida della propria auto e raggiungendo la stazione ferroviaria di Latina Scalo dove però è stata raggiunta di nuovo dal violento compagno. Solamente il pronto intervento delle pattuglie dei Carabinieri ha messo in salvo la donna ed ha costretto l’uomo alla fuga.

Cinquant’enne che poche ore dopo si è consegnato in caserma ed è stato posto in arresto, ora toccherà alla Procura la convalida, l’uomo in passato, sempre per episodi di violenza nei confronti dell’ex moglie, era già stato arrestato.