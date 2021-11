Latina, aggredisce il fruttivendolo e i poliziotti

Gli agenti della Polizia di Latina hanno tratto in arresto un 26enne, già con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di armi.

Il giovane si è presentato presso un negozio ortofrutticolo nella zona di via Del Lido, pretendendo dal proprietario denaro e generi alimentari, minacciando di colpirlo con una bottiglia di vetro.

Nel mentre era sopraggiunta una Volante della Polizia che rintracciava nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale il ragazzo e procedeva al controllo, nel corso del quale il giovane proseguiva nel suo comportamento spavaldamente aggressivo, tanto da minacciare di morte gli agenti e di tentare aggredirli.

L’uomo al termine degli accertamenti, è stato arrestato per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per i reati di estorsione, danneggiamento, minacce aggravate e lesioni.