Latina, aggredisce un gruppo di giovani in zona pub: arrestato

Una furia spiegabile forse con uno stato di alterazione psicofisica evidente, quello che ha portato un 30enne di origini romene all’arresto da parte dei poliziotti di Latina. L’uomo ha infatti aggredito nella serata di martedì un gruppo di giovani 20enni per cause ancora sconosciute in zona pub, su Corso Matteotti non lontano da via lago Ascianghi. Lo straniero ha inveito ed è poi passato ai fatti picchiando i giovani per poi estrarre anche un coltello. Immediato l’arrivo di polizia e carabinieri alla vista dei quali l’uomo ha tentato di fuggire, inutilmente. Ieri la direttissima – come riporta Latina Oggi – che ha confermato le manette.