Latina, aggredisce un vigilante dopo le dimissioni dall’ospedale

Un vigilante della METROPOL è stato aggredito da una donna in evidente stato confusionale all’ospedale Goretti di Latina. L’uomo, in servizio presso l’ingresso del pronto soccorso, si è ritrovato dinanzi la donna che, in preda ad un raptus di follia, l’ha aggredito con un sasso ferendolo lievemente ad una mano.

L’autrice dell’aggressione è stata immediatamente portata in questura dalla Polizia, intervenuta sul posto e, successivamente ad un altro scatto d’ira, riportata all’ospedale di Latina.

Sulla questione ha fatto luce la UILTUCS Latina, esponendosi con un comunicato condiviso attraverso i propri uffici stampa: “Abbiamo più volte denunciato il fenomeno anche in Direzione Sanitaria AUSL Latina, alla società affidataria del Servizio – la METROPOL azienda – che nei giorni scorsi siamo stati costretti ad aprire lo stato di agitazione per moltissime anomalie tra cui la mancata sicurezza degli operatori che da tempo sono oggetto di aggressioni, non avendo una postazione in sicurezza, un semplice “banco di scuola” senza una protezione. Andremo verso uno sciopero nei prossimi giorni per continuare a denunciare la gravità dei fatti”.