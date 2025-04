Latina, aggredito mentre è ai domiciliari: finisce in carcere

Si aggrava la situazione di Luca De Bellis, l’uomo che era agli arresti domiciliari finisce ora in carcere su ordinanza eseguita dai Carabinieri di Latina.

La scelta arriva in seguito degli sviluppi investigativi dei fatti avvenuti lo scorso 2 aprile, ovvero la lite in abitazione culminata con il morso ad un orecchio e con il fermo di Polizia Giudiziaria di uno degli indagati, la Squadra Mobile di Latina, ha provveduto alla segnalazione all’Autorità giudiziaria delle violazioni che l’uomo avrebbe reiteratamente commesso durante il regime degli arresti domiciliari, violando in più occasioni le prescrizioni impostegli e gli obblighi.

L’uomo infatti in più occasioni avrebbe fatto entrare in casa soggetti non autorizzati, tra cui anche soggetti pregiudicati.

Alla luce delle risultanze merse, il GIP ha quindi ritenuto che la custodia in carcere fosse l’unica proporzionata ed idonea a salvaguardare le esigenze cautelari, in relazione al procedimento penale che vede coinvolto il soggetto, indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a seguito del suo arresto operato dai poliziotti della Squadra Mobile nell’ottobre scorso.

Si ricorda che il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari, vige pertanto la presunzione di innocenza per l’indagato.