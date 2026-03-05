Latina, aggredito per aver negato soldi e sigaretta

Un ragazzo di 15 anni è stato picchiato da un gruppo di coetanei ieri pomeriggio nei pressi del Centro Commerciale Latina Fiori. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dalla polizia, che sta indagando anche attraverso l’utilizzo delle immagini delle telecamere a circuito chiuso di cui sono dotate i tanti esercizi commerciali della zona, il giovane sarebbe stato avvicinato da almeno tre ragazzi che dopo qualche domanda lo avrebbero aggredito alle spalle.

Calci e pugni sferrati nei confronti dello studente del Galilei-Sani che stava rientrando a casa quando è stato accerchiato e poi pestato a sangue per apparenti futili motivi. Dopo essere caduto a terra i tre aggressori lo avrebbero continuato a colpire ferocemente, fermati soltanto dall’accorrere di alcuni passanti e commercianti della zona. I tre hanno fatto perdere le loro tracce, mentre il giovane è stato condotto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ferito in modo serio e ancora sotto schock per l’accaduto.