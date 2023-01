Latina, aggressione al McDonald’s: indagati cinque minori

Dopo l’aggressione avvenuta davanti al McDonald’s in via Isonzo a Latina, sono indagati cinque minori, per rissa e lesioni.

L’aggressione è avvenuta ai danni di alcuni adolescenti del capoluogo e le cause scatenanti sarebbero futili.

In particolare una delle vittime aveva festeggiato il compleanno ed è stata presa in giro dal gruppo dei minori, insultata e poi picchiata come è emerso nel corso degli accertamenti.

All’arrivo dei Carabinieri il gruppo di aggressori era scappato. Sulla scorta delle testimonianze raccolte, l’inchiesta ha portato così a degli sviluppi.