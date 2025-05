Latina, aggressione in zona pub: chiesta la perizia sui vestiti

Svolta nell’inchiesta sull’aggressione dello scorso 23 novembre nel centro di Latina, dove tre adolescenti furono accoltellati in una violenta spedizione punitiva. La difesa di uno degli indagati, in carcere per tentato omicidio, ha chiesto una perizia sui vestiti sequestrati, per analizzare tracce di sangue e chiarire i ruoli nell’accaduto.

Sarà il giudice Giuseppe Cario a decidere se accogliere la richiesta. L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dalla Squadra Mobile, ha portato a tre arresti e 13 minori indagati. Il Riesame ha confermato la custodia cautelare per due giovani, mentre uno è ai domiciliari.