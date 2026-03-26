Latina, ai giovani pontini la scelta del nome del nuovo Skate Park

Coinvolgere i più giovani nelle scelte della città, a partire dallo sport e dagli spazi pubblici. È questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto questa mattina a Latina, dove l’Agorà delle ragazze e dei ragazzi si è riunita nell’aula consiliare per discutere idee e proposte legate al mondo sportivo.

All’appuntamento hanno preso parte rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, insieme agli assessori Michele Nasso e Francesca Tesone, alla consigliera Floriana Coletta e ad altri referenti istituzionali, scolastici e associativi. Presenti anche esponenti del Comitato Italiano Paralimpico e realtà del territorio impegnate nella promozione dello sport e dell’inclusione.

L’incontro si è trasformato in un momento di ascolto attivo, durante il quale i ragazzi hanno portato all’attenzione esigenze concrete e suggerimenti per migliorare l’offerta sportiva cittadina. Tra i temi più sentiti, l’accessibilità degli impianti, l’inclusione e la valorizzazione degli spazi pubblici dedicati ai più giovani.

Nel corso della mattinata è stato inoltre distribuito un annuario dedicato alle attività sportive locali, realizzato dai volontari del Servizio Civile Universale, con l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle diverse discipline presenti sul territorio.

Ma il punto centrale del confronto ha riguardato il futuro skate park all’interno del parco Santa Rita. I giovani partecipanti hanno infatti avviato una prima fase di proposta per l’intitolazione dell’area, avanzando idee e possibili denominazioni per uno spazio pensato proprio per loro.

Un percorso che proseguirà ora con i passaggi istituzionali: la proposta sarà valutata dalla commissione toponomastica e, successivamente, sottoposta all’esame del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Dall’amministrazione è arrivata soddisfazione per il livello di partecipazione e per la qualità dei contributi emersi, considerati fondamentali per costruire politiche sportive più vicine alle nuove generazioni.