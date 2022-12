Latina, al Circolo Cittadino il concerto “Addio, Palude…”

Oggi 10 dicembre, alle ore 18, ci sarà il terzo e ultimo concerto dell’Associazione romana Nuova Consonanza, in collaborazione con il Campus Internazionale di Musica di Latina.

I Concerti d’Autunno ospitano al Circolo Cittadino “Addio, Palude…” un concerto che propone in chiave anticonvenzionale alcuni brani della letteratura poetica che hanno come soggetto la campagna romana messi in musica da compositori d’oggi. Ne sono interpreti Flavia Di Tomasso (violino), Claudio Martelli (pianoforte), Aurora Macci (violoncello), cui si alternano letture di poesie affidate all’attore e cantante Dario Ciotoli.

Si ascolteranno brani tratti da classici della letteratura in romanesco come Er morto de campagna di Pascarella, Addio, palude… di Armando Fefè, Er deserto di Giuseppe Gioachino Belli, ma anche da opere non dialettali come il poemetto Feroniade scritto da Vincenzo Monti nel 1784 in occasione dell’inizio dei lavori di bonifica delle Paludi Pontine intrapresi da Papa Pio VI “impresa di sistemazione idraulica, immane per l’epoca, che, anche per gli sconvolgimenti politici, fu presto abbandonata”.

Il tutto messo in musica da compositori italiani di diverse provenienze: Paolo Rosato (con il brano A B in C sine Aequalis), che vanta un catalogo di composizioni attualmente di oltre 200 titoli, titolare della cattedra di Poesia per Musica e Drammaturgia presso il Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara, Fabrizio de Rossi Re, compositore romano dalla forte apertura alle più diverse esperienze artistiche, capace di conciliare i linguaggi della ricerca sperimentale con una scrittura diretta e comunicativa (si ascolterà il suo To autumn), il giovane compositore pugliese Gabriele Torelli, classe 1985, di cui si eseguirà un nuovo lavoro in prima assoluta, e Germano Mazzocchetti, poliedrico compositore, dedito alla musica per il teatro, la commedia musicale, il cinema e la televisione, oltre che rinomato virtuoso di fisarmonica, di cui si ascolterà in prima italiana Visioni simultanee.