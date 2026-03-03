Latina, al D’Annunzio arriva “A qualcuno piace Fred”

Latina si prepara a fare un tuffo nel passato, tra brillantina, ritmi sincopati e l’ironia intramontabile dell’Italia del dopoguerra. Sabato 14 marzo alle ore 21:00, il Teatro D’Annunzio ospiterà “A qualcuno piace Fred”, un omaggio multidisciplinare al mito di Fred Buscaglione e all’energia dello swing italiano.

L’evento si inserisce nel prestigioso cartellone della stagione di danza 2025/2026 “Liberi di scegliere”, l’ambiziosa iniziativa promossa dal Comune di Latina e dall’ATCL.

Non si tratta di un semplice concerto, ma di una produzione complessa diretta da Simone Finotti, che veste anche i panni del “duro dal cuore tenero” Buscaglione. Lo spettacolo ripercorre la carriera del celebre artista piemontese intrecciandola con i successi di Renato Carosone e del Trio Lescano.

A sostenere il ritmo narrativo sarà la BUSCA’S, Italian Swing Band, una formazione di attori e musicisti che eseguirà ogni brano rigorosamente dal vivo, garantendo quell’atmosfera frizzante tipica dei club degli anni Cinquanta.

Il vero motore visivo della serata saranno le coreografie firmate da Roberta Di Giovanni. Il lavoro coreografico promette di essere un mix esplosivo di:

Stili d’epoca: Boogie-woogie e lindy hop riletti in chiave contemporanea.

Narrazione: Ogni numero è costruito come una piccola storia a sé stante.

Energia: Un dialogo costante tra il Corpo di Ballo della Non Solo Danza e i performer dell’ ActingLab.

“Un lavoro raffinato e al tempo stesso esplosivo, capace di fondere tecnica, teatralità e ritmo in un linguaggio scenico energico e riconoscibile”, spiegano gli organizzatori.

Sul palco, oltre a Finotti, vedremo un team affiatato di artisti: Samantha Centra, Marco Campoli (batteria), Antonio Violetti (chitarra), i musicisti Luciano Guglietta e Marcos Palombo, e la poliedrica Siria Longhitano.

Il corpo di ballo, arricchito dagli allievi della Scuola d’Arte NSD, vedrà protagonisti Marika Battisti, Francesca Guiglia, Giorgio Martucci, Gabriele Aceto, Sara Ferretti e Aurora Napolitano.