Latina al fianco dei giovani, firmato protocollo di intesa con UNICEF

Il Comune di Latina ha compiuto un passo significativo per le politiche giovanili con la firma del protocollo d’intesa con UNICEF, promosso dall’assessore Andrea Chiarato e dalla presidente provinciale Michela Verga. Un accordo, quello siglato dai due assessori, che segna l’adesione della città al programma internazionale per ottenere l’accreditamento come “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti”, rafforzando l’impegno per il benessere dei più giovani.

“È il momento di dare concretezza agli impegni presi – ha dichiarato l’assessore Chiarato – formiamo il gruppo di lavoro amministrativo che, insieme a tutte le parti sociali, dalle associazioni del terzo settore agli enti locali, inizierà a pianificare azioni concrete per la nostra città. Vogliamo rendere Latina un luogo dove i diritti dei ragazzi sono non solo rispettati, ma anche promossi e tutelati”.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matilde Celentano, è ora pronta a passare alla fase operativa, avviando progetti e azioni concrete per migliorare la qualità della vita delle nuove generazioni.