Latina, al Francioni arriva il Potenza. Volpe: “Pensiamo solo a noi”

Una partita da vincere, un antipasto di quel che sarà poi la grande finale di Coppa Italia di metà marzo. Al Francioni una sfida da non sbagliare per il Latina di mister Gennaro Volpe che a partire dalle 14.30 di domani ospiterà al Francioni il Potenza. La voglia dei nerazzurri resta è quella di portare a casa risultato pieno, soprattutto in casa dove si torna dopo due partite in trasferta, ultima delle quali a Benevento dove è arrivato un punto al culmine di una bella prestazione di squadra: “Ci portiamo di positivo il grandissimo spirito che ci hanno messo i ragazzi in una partita difficile, in un ambiente difficile, contro una squadra che aveva vinto nove volte nelle ultime dieci partite – ha detto oggi Volpe in conferenza stampa – Chiaramente abbiamo sofferto, ma abbiamo sofferto da squadra e abbiamo dimostrato che siamo una squadra che non vuole mollare, che non molla mai e che lotta dal primo all’ultimo secondo. Questo ci portiamo dietro, quindi una grande consapevolezza e una grande dimostrazione che questa squadra c’è e sa qual è l’obiettivo da percorrere e da raggiungere”

Nonostante ottime prestazioni recenti senza i risultati, il mister non si nasconde ma guarda avanti con ottimismo: “La delusione quando non si vince chiaramente c’è, è inutile nasconderlo. A gennaio abbiamo vinto quattro partite su cinque ed è stato fatto attraverso la prestazione. In questo mese è vero, ci sono state delle prestazioni, però non ci sono stati risultati, ma penso che la strada sia quella giusta. Chiaramente dobbiamo aggiungerci qualcosa perché se non abbiamo vinto nelle ultime quattro partite vuol dire che qualcosa è mancato alla squadra. E noi ci lavoriamo ogni giorno per cercare di aggiungere sempre quel qualcosina in più che ci possa far vincere le partite. Quello che mi dà fiducia è quello che vedo durante la settimana. Io ho un gruppo presente, un gruppo che ha voglia di lottare, che ha voglia di conquistarsi qualcosa sul campo e domani abbiamo l’ennesima prova per dimostrarlo”

Volpe glissa sulle analisi dell’avversario, concentrandosi su se stessi: “Allora, guarda, voglio rispondere in questo modo qua perché io leggo e ascolto tutti, ascolto tante cose. Io do sempre grande rispetto all’avversario, ma in questo momento qui il nostro focus è interno. Quindi in questo momento la cosa più importante siamo noi, su quello che sappiamo fare e su quello che vogliamo fare. Quindi domani la mia attenzione, la mia concentrazione è solo ed esclusivamente sulla mia squadra”

Le mancanze di D’Angelo e De Cristofaro pesano, ma Volpe punta sull’unità del gruppo disponibile: “D’Angelo e De Cristofaro erano stati presi proprio in funzione di un certo tipo di modo di giocare, erano giocatori che ci davano inserimento, che ci davano verticalità, che poi è quello che è la mia richiesta dal punto di vista tecnico-tattico. I tempi di recupero sono ancora lunghi. La mia bravura e la bravura di ogni allenatore poi è trovare le soluzioni, quindi non ci possiamo attaccare un po’ alle assenze, a quelli che mancano, ma ci dobbiamo concentrare, e io mi devo concentrare, sui giocatori che ho, che mi danno tante soluzioni e tante garanzie. Quindi ho un gruppo unito, c’è grandissimo affiatamento tra tutti e questa è una cosa che a me mi rende felice, e noi questa unione dobbiamo riportarla in campo perché la nostra forza è proprio l’unione che si è creata fra tutti noi”

Il Latina ha tutti gli altri a disposizione, incluso Silla rientrante dalla squalifica: Volpe ha scelta ampia per la formazione. Al Francioni serve la vittoria per rilanciarsi.