Latina, al Francioni arriva l’Avellino: fantasmi da scacciare

Una sfida giocata in varie categorie: proprio la serie C è il campionato che ha ospitato più confronti tra Latina ed Avellino nel corso degli anni.

Una partita che ha avuto modo di giocarsi anche in Serie B, così come in Serie D: una partita mai banale e che ha sempre saputo emozionare i tifosi, locali ed ospiti.

È proprio dai tifosi ospiti che parte la nostra analisi: il tifo irpino è atteso in grande numero al Francioni di Latina: sono oltre 1000 i sostenitori avellinesi attesi nel capoluogo pontino questa domenica. In risposta, il gruppo del Leone Alato ha tappezzato la città di striscioni e manifesti, cercando di unire la piazza nel presenziare in Curva Nord per il grande appuntamento.

I PRECEDENTI

“Fantasmi da scacciare” per il Latina Calcio 1932. L’ultimo precedente casalingo risale alla scorsa stagione, quando al Francioni l’Avellino rovinò l’Epifania nerazzurra, infliggendo un impietoso 0-5 all’allora Latina dell’ex tecnico Daniele di Donato.

Un periodo di flessione, che portò all’esonero del tecnico di Giulianova: l’avvento di Fontana e la conquista dei play-off, una sconfitta pesante ma che segnò e cambiò il cammino della scorsa stagione.

Nella gara di andata di questa stagione, il Latina sorprese l’Avellino al Partenio Lombardi. I nerazzurri, guidati all’epoca dal tecnico foggiano Pasquale Padalino, vinsero la sfida grazie al gol di Luan Capanni, rete che valse tre punti e un nuovo slancio ai nerazzurri, mai concretizzato.

Lo score totale al Francioni tra pontini ed irpini è in netto favore nerazzurro: sono infatti cinque le vittorie ottenute dal Latina Calcio contro l’Avellino in casa. La più recente risale alla stagione 2022-2023, quando una rete dell’ex attaccante Luca Fabrizi valse tre punti.

UNA SFIDA DA VINCERE

Tanto complicata quanto semplice la classifica di questo girone: basta poco per trovarsi in zona play-off, e basta un passo falso per scendere nelle retrovie. È proprio questa finora la stagione del Latina Calcio, una montagna russa. i tifosi pontini sono abituati, all’apice e all’altalena: la sfida di domenica deve rappresentare una sorta di vendetta, una svolta fondamentale, un successo che tutto l’ambiente nerazzurro vuole dare al proprio tifo per dissipare gli animi e per provare ad allontanare definitivamente i fantasmi salvezza.

A LATINA SOLO CON LA “FIDELITY”

Le partite tra Latina ed Avellino sono spesso state teatro di scontri tra le due tifoserie ed è per questo che non si è fatta attendere, nella giornata di ieri, la disposizione del Gos che vedrà i tifosi irpini raggiungere il capoluogo pontino solo se muniti di tessera del tifoso.

Una sfida dall’alto coefficiente di difficoltà per il Latina di Boscaglia, chiamato a rialzare la testa dopo lo scivolone di Foggia. Patierno & Co. punteranno a fare male ai leoni, che sperano comunque di poter mettere in tasca il secondo successo stagionale sugli irpini dopo quello arrivato ad inizio settembre.