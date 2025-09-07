Latina, al Francioni passa il Picerno: ai lucani bastano due tiri in porta

Una partita giocata con intensità e coraggio non è bastata al Latina. Al Francioni, contro il Picerno, la squadra di mister Bruno deve incassare un’altra sconfitta, stavolta dal sapore amaro perché immeritata. I nerazzurri hanno costruito tanto, alternando buone trame di gioco a momenti di brillantezza offensiva, ma a fare la differenza è stata la lucidità dei lucani, capaci di colpire nei momenti decisivi e portare via l’intera posta in palio.

Cronaca

La partita si apre con un Latina subito aggressivo: al 10’ Riccardi approfitta di un errore difensivo e serve Panitteri che calcia a botta sicura, ma trova la deviazione di un difensore. Due minuti dopo è Ercolano a creare scompiglio sulla sinistra, ma la difesa ospite si salva. Al 20’ i nerazzurri reclamano un rigore per una gomitata su Porro, l’arbitro lascia correre. La pressione del Latina resta alta e al 27’ Parigi tenta la conclusione dal limite, troppo debole per impensierire Summa. Al 30’ ci prova Hergheligiu dai 20 metri, il portiere ospite respinge. E come spesso accade nel calcio, al primo vero affondo il Picerno passa: al 34’ Pistolesi sfonda centralmente e serve Abreu, che fredda Mastrantonio firmando lo 0-1.

Nella ripresa i padroni di casa cercano subito di reagire, ma è ancora il Picerno a sfiorare il gol: Esposito mette dentro per Abreu, che di testa manda a lato di poco. Al 17’ arriva l’episodio che può cambiare la partita: Pace e Pavan costruiscono l’azione che porta al rigore per il Latina, ma Parigi dal dischetto si fa ipnotizzare da Summa. Due minuti dopo nuovo penalty per i nerazzurri: ancora Parigi dal dischetto, questa volta implacabile per l’1-1. Il Latina ci crede e al 39’ Fasan spaventa la difesa ospite con un cross insidioso sul quale Ekuban arriva in ritardo. Ma al 42’, nel momento migliore dei pontini, il Picerno trova il nuovo vantaggio capitalizzando un’altra occasione, questa volta con Santarcangelo. Al 44’ ci prova ancora Ekuban con una girata, ma Summa salva i lucani. Al triplice fischio resta la delusione per i nerazzurri, puniti dagli episodi e da una serata poco lucida sotto porta, mentre il Picerno porta a casa tre punti preziosi grazie al cinismo dei suoi attaccanti.

Tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 2 AZ Picerno

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Ercolano, Porro (61’ Pace), Calabrese, Riccardi (58’ Quieto), Marenco, Hergheligiu, De Ciancio (81’ Ciko), Parodi, Pannitteri (58’ Fasan), Parigi (81’ Ekuban). All: Bruno. A disp: Basti, Iosa, Scravaglieri, Pellitteri, Dutu, Di Giovannantonio, Farneti, Regonesi, De Marchi.

AZ Picerno: Summa, Frison, Veltri, Energe (65’ Petito), Esposito (65’ Bocic), Granata, Bianchi (80’ Marino), Maselli, Pistolesi (78’ Salvo), Abreu (80’ Santarcangelo), Pugliese. All: De Luca. A disp: Esposito, Cortese, Perri, Maiorino, Vimercati, Santaniello, Djibril, Cardoni.

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata

Assistenti: Fabio Cantatore di Molfetta e Giuseppe Minutoli di Messina

IV Uomo: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore

FVS: Paolo Cozzuto di Formia

Marcatori: 33’ Abreu (P), 68’ Parigi (L), 86’ Santarcangelo (P)

Ammoniti: 36’ Calabrese (L), 40’ Frison (P), 73’ Maselli (P), 80’ Ercolano (L)

Angoli: Latina 7 – 2 Picerno

Recuperi: 1’ pt – 5’ st

Note: 2340 di cui 1078 abbonati e 24 ospiti