Latina, al G.B Grassi la Garante Sansoni per “L’Amaro Amore tra Adoloscenti”

Il Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi di Latina ospiterà, lunedì 18 marzo alle ore 10, il convegno dal titolo “L’Amaro Amore tra Adolescenti: la Violenza di Genere nell’Età Evolutiva”, organizzato dal Liceo e dalla First Cisl del Lazio.

Il tema scelto è di grande attualità ed ha una valenza sociale in quanto coinvolge a diversi livelli tutti gli operatori legati all’educazione dei giovani. In questo quadro di confronto sociale ha aderito e porterà il proprio contributo di esperienza la Dott.ssa Monica Sansoni, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio.

“La tematica della violenza di genere tra adolescenti è, purtroppo, un fenomeno diffuso nella nostra società. Convegni come questo – ha detto la Garante – sono importanti per far conoscere e, quindi, affrontare nella giusta maniera un fenomeno che è in continua ascesa. Oltre che i nostri ragazzi – ha aggiunto – è importante formare anche gli insegnanti e, soprattutto, le famiglie. È necessario ed indispensabile creare una rete per dare risposte concrete ad una tematica ancora sottovalutata. Il ruolo delle Istituzioni, come la nostra, deve servire affinché si formi sempre di più una coscienza critica in modo da rendere i giovani sempre più coscienti a preparati”.

La giornata si aprirà con i saluti del Prof. Vincenzo Lifranchi, Preside dell’Istituto G.B. Grassi, Roberto Cecere, Segretario Generale Cisl Latina, Antonio Viola, Segretario Generale First Cisl Latina, e Tommasina Fantozzi, Segretaria generale Cisl Scuola Latina.

Tra i qualificati relatori che interverranno durante il convegno: Gabriella Marano, Criminologa clinica forense, e Lisa Iovanna, Dirigente della divisione polizia anticrimine della Questura di Latina.

I lavori saranno moderati da Rosaria Aiello, Responsabile politiche di genere e pari opportunità di First Cisl Lazio, mentre le conclusioni saranno affidate a Caterina Scavuzzo, Segretaria Generale della First Cisl del Lazio.