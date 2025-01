Latina, al Goretti arriva la Befana degli ultras della Lazio

L’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha ricevuto la visita della Befana degli ultras della Lazio, accolta nelle strutture dell’ospedale dalla commissaria straordinaria della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli. Dopo la rovinosa caduta di ieri sera nella stracittadina contro i rivali della Roma, i supporters biancocelesti si sono adoperati per portare gioia e serenità ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, in una giornata importante e di festa come quella dell’Epifania.

I tifosi della Curva Nord hanno portato bambole, orsacchiotti, macchinine e trenini, per i 16 bambini ricoverati al Goretti, consegnati dalla Befana e da una squadra di collaboratori illustri, tra cui alcuni dottori ed il sindaco di Latina Matilde Celentano.

Sia la sindaca Celentano che la neo direttrice generale dell’asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, si sono pronunciate sull’iniziativa, dicendosi soddisfatte per quanto accaduto: “È stata una bellissima iniziativa resa possibile grazie agli ultras della Lazio, che ringrazio dal profondo del cuore – ha affermato la commissaria Cenciarelli – Ci hanno donato un furgone carico di giocattoli che, nei prossimi giorni, saranno distribuiti anche in favore dei bambini che vivono, in tutta la provincia, in condizioni di fragilità”.

“È stato molto bello vedere la gioia dei più piccoli ricevere giocattoli in questo giorno di festa che celebra l’Epifania – ha dichiarato il sindaco Celentano – Un ringraziamento particolare va alla commissaria straordinaria della Asl di Latina, la dottoressa Cenciarelli, che ha mostrato tutta la sua sensibilità nell’organizzare questa iniziativa per alleviare le sofferenze dei bambini che soffrono”.