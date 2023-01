Latina, Al Karama: slitta a mercoledì il rientro a scuola

Slitta di due giorni la ripresa del servizio di trasporto scolastico per i bambini di Al Karama. Le corse riprenderanno da mercoledì 11 gennaio, con i volontari messi a disposizione dalla Croce Rossa e i mezzi di trasporto individuati dall’amministrazione comunale.

Un servizio per iquindici bambini, alloggiati insieme alle loro famiglie presso il sito ex Rossi Sud, che si è interrotto dopo pochi giorni ad ottobre. E’ finalizzato per assicurare la frequenza scolastica presso l’Istituto Comprensivo Vito Fabiano, sia nel plesso di Borgo Sabotino sia in quello di Borgo Bainsizza dal lunedì al venerdì.

Riprenderà anche il servizio di trasporto dedicato ai quindici adulti che dalla ex Rossi Sud si recavano sul posto di lavoro, effettuato dal lunedì al sabato con una corsa giornaliera di andata alle ore 5:00 (dall’ex Rossi Sud a via Ponte Materiale 16 di Latina) e una corsa giornaliera di ritorno alle ore 15:45.



Commenta così il Commissario Prefettizio Carmine Valente: “Sull’albo pretorio si possono consultare tutti gli atti messi in campo dal Comune per verificare l’impegno e il sostegno che questa Amministrazione ha messo in campo nei confronti delle famiglie, che sono ospitate temporaneamente alla Rossi Sud. Le risorse predisposte dal Comune hanno consentito di offrire ogni tipo di servizio a queste persone bisognose; compresi gli scuolabus (dalle notizie in mio possesso solo 5 bambini hanno fruito della navetta) e le persone adulte a lavoro. Spero che da mercoledì tutti i 15 bambini prendano il bus per andare a scuola ogni giorno. Noi continueremo a fare il nostro dovere fino in fondo, fino a quando il campo definitivo non sarà pronto”