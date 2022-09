Latina al lavoro per la trasferta di Viterbo

Dopo l’importantissima vittoria contro l’Avellino, i ragazzi guidati dal tecnico Daniele Di Donato, sono pronti a iniziare la preparazione in vista della gara del 1 ottobre contro la Viterbese.



Tutta la settimana la squadra nerazzurra svolgerà la seduta di allenamento presso lo Stadio Bartolani di Cisterna di Latina, per poi spostarsi Venerdì sul manto erboso del Francioni, per procedere alla rifinitura prima della partenza per Viterbo.



Al rientro dalla trasferta, il Latina tornerà ad allenarsi nuovamente al Bartolani, per un’immediata prontezza in vista della sfida in Coppa Italia di Serie C il 4 ottobre contro il Giugliano.