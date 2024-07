Latina, al Lido arriva la musica di Paolo Vivaldi

Al lido di Latina arriva la musica del grande compositore Paolo Vivaldi. Succede venerdì pomeriggio nell’ambito della rassegna musicale in corso in uno dei luoghi più suggestivi del lungomare di Latina: Appeal Beach. Il secondo chiosco a sinistra a Latina Lido, immerso tra mare e lago, un luogo di relax e uno spazio dove vivere la cultura e la musica immersi nella natura.

In programma nei prossimi venerdì 2 agosto, a partire dalle ore 18,00, l’attesa performance musicale di un artista importante, il grande compositore di musica per cinema e teatro Paolo Vivaldi. Sarà accompagnato da un altro importante musicista, Marco Guidolotti, sassofonista di Ennio Morricone. Faranno rivivere le magie del suono cinematografico di Ryuichi Sakamoto ed Ennio Morricone.

La loro esibizione musicale sarà accompagnata da uno spettacolo di body art con l’associazione “Mare vivo”, che ha come obiettivo la sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale e promuovere i luoghi suggestivi dei vari territori italiani. Una nuova performance di Body Art, stimolata dalla musica dal vivo di Morricone e Sakamoto, ad opera dell’artista Francesca Chiialà e della campionessa europea di karate, Sofia Garofoli, per promuovere la campagna internazionale sul Climate Change di Marevivo con il Parlamento Europeo. Un percorso artistico partito da Venezia, per arrivare a Roma e che, dopo questa tappa al lido si Latina, tornerà a Venezia con la grande performance artistica all’Arsenale, sabato 14 settembre.