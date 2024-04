Latina, al MUG la presentazione del libro “Codice Ratzinger”

La presentazione del bestseller “Codice Ratzinger” dell’autore Andrea Cionci, vincitore del Premio Internazionale Cartagine 2023 e del Premio Mameli 2023 per la Saggistica, si terrà domenica 21 aprile 2024 alle ore 15:00 presso il MUG – Museo Giannini & Spazio Eventi in Via Oberdan 13/A a Latina.

Il libro, edito da ByoBlu e pubblicato il 25 maggio 2022, ha ottenuto un grande successo di vendite secondo le classifiche di importanti giornali e case editrici italiane. Basato su un’inchiesta durata due anni e mezzo condotta dal giornalista Andrea Cionci, il libro rivela la verità sulla “sede totalmente impedita” di papa Benedetto XVI e illustra il sofisticato sistema comunicativo utilizzato da Sua Santità, scoperto dall’autore: il codice Ratzinger. La presentazione fa parte di un ciclo di 118 conferenze organizzate in tutta Italia dai lettori del libro.