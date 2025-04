Latina, al PalaBoxe arriva la nazionale femminile U17: convocata anche Turrin

L’11 e il 13 aprile il PalaBoxe di via Aspromonte ospiterà il Dual Match tra la Nazionale femminile Under 17 italiana e la selezione spagnola. L’appuntamento internazionale, con ingresso gratuito e inizio alle ore 16, vedrà sul ring otto azzurrine, tra cui anche Aurora Turrin della Boxe Latina, che combatterà nella categoria 52 kg contro Andrea Buelga Garcia.

Due giorni di boxe di alto livello per prepararsi ai prossimi impegni della Nazionale, sotto la guida del tecnico Giulio Coletta. Questo l’elenco delle otto atlete della Nazionale femminile Under 17: Michela Guglielmon (Rovereto Boxe) 48 kg; Matilde Bernini (Pugilistica Lucchese) 48 kg; Giorgia La Rosa (Sicula Boxe Team) 50 kg; Aurora Turrin (Boxe Latina) 52 kg; Nikita Salvan (Boxe Albignasego) 54 kg; Amelia Zamana (Sport Savona) 57 kg; Fight Gym Grosseto (63 kg); Lucrezia Benedetta Marzulli (Team Tocci) 75 kg.

Aurora Turrin, già bronzo agli Europei e fresca campionessa regionale, rappresenta un orgoglio per la società pontina, come sottolineato dalla presidente Maria Stella Prezioso: “Siamo abituati ad ospitare le nostre Nazionali, questa volta abbiamo il piacere di ospitare la squadra femminile che rappresenta il futuro del pugilato. Ovviamente avere una nostra tesserata come Aurora Turrin tra le convocate è motivo di grande orgoglio, come lo è stato per tutti i pugili della nostra società che hanno vestito e continuano a vestire la canotta azzurra”.

Intanto anche il fratello di Aurora, Mattia, 60 kg Under 19 e quattro volte Campione Italiano, sarà in azzurro a Trieste per il match contro la Polonia in occasione del Memorial Enzo Battimelli.