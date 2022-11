Latina, al Ponchielli “Romanzo di un Mostro”

Sarà proiettato, domenica 11 Dicembre alle ore 18.00 al teatro Amilcare Ponchielli di Latina, il corto “Romanzo di un Mostro” di Daniele Santamaria Maurizio prodotto dalla Human Film International.

Il Film Corto “Romanzo di un Mostro” è liberamente ispirato agli ultimi due duplici omicidi del mostro di Firenze e chiude la “Trilogia del Male”.

La proiezione del film sarà arricchita da una conferenza/dibattito post proiezione alla quale prenderanno parte il produttore Manuel Kerry, il regista e autore Daniele Santamaria Maurizio, la psicologa/psicoterapeuta Cristina Pansera e parte del cast.

La proiezione gode del patrocinio della Provincia di Latina e della presenza di diversi sponsor che hanno creduto nel lungo lavoro che ha impegnato regista e produttore da diversi anni.

Il produttore Manuel Kerry:

“Con “Romanzo di un Mostro” si chiude un lavoro durato anni, in un periodo non proprio favorevole per il cinema indipendente è doveroso ringraziare tutto lo staff, che ha lavorato con enorme dedizione, quanti hanno lavorato nel backstage, senza dimenticare partner e sponsor che hanno fattivamente sostenuto l’iniziativa”.

Il Film Corto “Romanzo di un Mostro” ha debuttato in estate in anteprima nazionale alla Casa del Cinema di Roma.

Il regista Daniele Santamaria Maurizio:

“Volevo portare il corto a Latina, perché è qui che io e Manuel lavoriamo e viviamo, ed è con una certa emozione che presentiamo i nostri lavori “in casa”, sappiamo che il pubblico di Latina è esigente. Il film è diverso dai precedenti docu-film ispirati al “Mostro di Firenze”, il nostro “Romanzo di un Mostro” non ricostruisce la vicenda giudiziaria ma analizza le modalità comportamentali del mostro attraverso la sua evoluzione dall’infanzia all’età adulta”.

La sceneggiatura del terzo capitolo della trilogia di film, Lati Oscuri, E liberaci dal male, Romanzo di un Mostro prodotti dalla Human Film International, è stata curata da Filippo Santaniello. Il cast: Claudio Pizzato, Melina Orso, Tania Lettieri, Carla Solaro, Marco Mainini, Anna Rita Del Piano, Francesco Petit-Bon, Gabriele Dentoni, Antonio Macrì, Antonella Ragazzo, Greta Tantari, Michele Luciano, Francesco Vesprini, Maria Laura Moraci, Giulia Sauro, Massimo Ceccarini, Carlotta Galmarini e Francesco Gabbrielli.



La Partecipazione alla proiezione di Domenica 11 Dicembre alle ore 18.00 al Teatro Ponchielli di Latina è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione alla mail humanvaluefilmproduction@gmail.com.