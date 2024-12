Latina, al teatro D’Annunzio tutto pronto per il Concerto di Capodanno

Ha fatto il suo esordio nei cuori della comunità pontina nel 1988, ben 36 anni fa, saltando solo una manciata di edizioni per via della chiusura del teatro D’Annunzio: mercoledì 1° gennaio 2025, alle ore 19.00, sarà proprio il D’Annunzio a vestirsi a festa per accogliere la 33esima edizione del tradizionale Concerto di Capodanno di Latina.

Promosso dal Comune di Latina e organizzato dalla Fondazione Campus Internazionale di Musica, l’evento vedrà protagonista l’Orchestra Sinfonica di Latina, diretta dal Maestro Benedetto Montebello. Il programma, ispirato alla tradizione, proporrà celebri arie e valzer di Strauss jr., Čajkovskij, Waldteufel, Bizet e Dvořák. Il pubblico sarà accompagnato all’ascolto dalla presentazione di Renata Tomasini Guerrini.

Partito quasi 40 anni fa con un piccolo organico, il concerto si è ampliato negli anni fino a diventare una tradizione sentita dalla comunità. L’Orchestra Sinfonica di Latina, fondata nel 2022 grazie all’impegno di Stefania Cimino e al supporto dell’imprenditrice Giovanna Flori, si conferma un punto di riferimento musicale per il territorio. A dirigere sarà nuovamente Benedetto Montebello, noto direttore con una carriera trentennale di successo in Italia e all’estero.

Sull’evento imminente si è espressa la prima cittadina Matilde Celentando: “Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha voluto fortemente promuovere il Concerto di Capodanno, al fine di offrire alla città uno spettacolo di livello”.

“Grazie ad uno sforzo congiunto del Comune e degli sponsor Ance Latina e Unindustria, e alla fattiva collaborazione con il Campus – conclude la sindaca – il 33esimo concerto di Capodanno al D’Annunzio sarà più accessibile, con la riduzione dei prezzi dei biglietti di cinque euro rispetto alla scorsa edizione, ripristinata dopo sei anni a causa della chiusura del teatro”.

I biglietti, al costo di 25€ per la platea e 20€ per la galleria, sono disponibili in prevendita presso Blu Ticket a Latina Fiori e alla Tabaccheria “Il Toscano” di Latina Scalo.