Latina, al via ”Chi ti ama ti protegge”: screening cardiaci e corsi di primo soccorso

”Chi ti ama, ti protegge”, l’evento itinerante di sensibilizzazione promosso dal Comitato nazionale DifesaMinori. Arriva il 14 novembre a Latina, dalle ore 11 fino alle 16: l’incontro si terrà nella sala consiliare del monumentale Palazzo del Governo, sede della Provincia, in via Costa.

L’evento patrocinato dalla provincia e dal Comune di Latina, si aprirà dopo i saluti istituzionali del sindaco di Latina, Matilde Celentano. Parteciperanno anche il Prof. Giovanni Frajese, docente di Endocrinologia, il Prof. Alessandro Capucci, docente di Cardiologia e Medicina dello Sport. Il Dott. Antonio Grossi (Responsabile Cardiologia Riabilitativa- ICOT Latina), Dottor Giuseppe Barbaro, medico cardiologo, la Dott.ssa Stefania Bertocchi (Formazione Progetto Vita).

Grazie al contributo alla Relazione fornito dal Consigliere della Regione Abruzzo Marco Cipolletti e dal consigliere della Regione Lazio, Angelo Orlando Tripodi vicepresidente della commissione Sanità: interverranno da remoto anche il consigliere della Regione Umbria Valerio Mancini e Diego Lucianaz Consigliere della Valle D’Aosta. È atteso l’intervento del Professor Riccardo Viola, presidente del Comitato Regionale Coni-Lazio.

Nella prima parte dell’evento, dalle 11 alle 13, si discuterà di come, insegnando ai ragazzi le manovre salvavita, direttamente a scuola si hanno degli ottimi risultati in termini di aumento della sopravvivenza dopo un arresto cardiaco. A chiedere che le manovre salvavita vengano insegnate direttamente a scuola sono soprattutto gli studenti, come ha dimostrato un recente sondaggio promosso dall’Italian Resuscitation Council in collaborazione con il portale Skuola.net. Il 92% degli intervistati Studenti ritiene che sapere come salvare una vita debba essere al pari dello studio della matematica o del latino.

La seconda parte dell’evento, dalle 14 alle 16, si tratterà le motivazioni a base della proposta relativa alla promozione dello screening cardiaco per la fascia di età da 0 anni a 14 anni, finalizzato alla ricerca di malattie subdole e silenti, ma gravemente inabilitanti, come le miocarditi e le pericarditi. La consigliera comunale di Sonnino Alice Lazzarini, una tra le promotrici dell’evento dichiara: “Siamo grati alle istituzioni che hanno collaborato per rendere possibile l’evento, Latina sia apripista per l’insegnamento delle manovre salvavita ai bambini e per la promozione della cultura del diritto alla Vita”.