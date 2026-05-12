Latina, al via i lavori al teatro Cafaro: riapertura entro marzo 2027

Dopo oltre dieci anni di chiusura sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del teatro Cafaro di Latina. Ad annunciarlo è stata la sindaca Matilde Celentano al termine del sopralluogo effettuato insieme al vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale.

L’intervento, finanziato con fondi europei del FESR, consentirà di restituire alla città uno spazio culturale storico, chiuso da anni e oggi non utilizzabile. “Il teatro Cafaro tornerà a essere uno spazio aperto ai cittadini, alle associazioni e ai giovani”, ha dichiarato la sindaca.

I lavori dureranno circa un anno e riguarderanno le coperture del Palazzo della Cultura, la messa in sicurezza antincendio del teatro, gli impianti e gli uffici retrostanti. Obiettivo principale è ottenere l’agibilità della struttura e riportarla pienamente in funzione.

“Con questo intervento completiamo il percorso di riqualificazione degli spazi culturali cittadini già avviato con il teatro D’Annunzio”, ha spiegato Carnevale.

La conclusione dei lavori è prevista entro marzo del prossimo anno.