Latina, al via i lavori per la pista ciclabile nel centro storico

Prendono ufficialmente il via gli interventi per la realizzazione del percorso ciclabile L2 Piazza Dante – Piazza Buozzi e la perimetrazione del centro storico propedeutica all’istituzione della “Zona 30”. Si tratta di un tassello fondamentale del più ampio progetto di mobilità sostenibile avviato dal Comune, con l’obiettivo di creare una rete integrata per la mobilità dolce e la micromobilità urbana, promuovendo spostamenti più sicuri, accessibili e rispettosi dell’ambiente.

Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dalla prima fase dei lavori, il cui cantiere sarà operativo a partire da giovedì. L’intervento consentirà di migliorare la connessione tra Piazza Dante e il Tribunale, garantendo un collegamento ciclabile continuo e protetto. Il percorso servirà anche l’ampio bacino di utenza rappresentato dagli istituti scolastici superiori di viale Mazzini e dai quartieri residenziali a ridosso del Tribunale. Attraversando il cuore del centro storico, la pista offrirà così un accesso diretto ai principali servizi pubblici e alle aree di maggiore interesse cittadino.

«La perimetrazione del centro storico come Zona 30, con limite di velocità fissato a 30 km/h – spiega l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco – mira a restituire sicurezza e vivibilità agli spazi urbani, promuovendo una circolazione più consapevole tra pedoni, ciclisti e automobilisti. In questa prima fase, l’area sarà delimitata da varchi di ingresso ben identificabili. Successivamente – aggiunge – saranno introdotte ulteriori misure di moderazione della velocità, come dissuasori, restringimenti di carreggiata, nuova segnaletica, attraversamenti pedonali rialzati e isole spartitraffico. Entro febbraio sarà completata l’installazione della segnaletica di inizio e fine Zona 30 in tutti i varchi di accesso e uscita dal centro storico».

L’assessore sottolinea inoltre come l’intervento si inserisca «in una visione sistemica della mobilità cittadina, che considera la rete ciclabile non solo come infrastruttura sportiva o ricreativa, ma come un vero asse strategico per gli spostamenti quotidiani in bicicletta o con mezzi di micromobilità elettrica. L’obiettivo finale è una città più sicura, verde e vivibile, in linea con le migliori pratiche europee di mobilità sostenibile».

Contestualmente, è stata emessa un’ordinanza a firma della dirigente Daniela Prandi che istituisce, da domani e fino al 17 febbraio, il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 8.00–16.30 dei giorni feriali. Le vie interessate dai lavori sono Piazza Buozzi, Viale Mazzini, Piazza Dante, Viale Don Morosini, Viale Marcucci, Piazza della Libertà, Piazza del Quadrato, Via Cavour, Via Toti e Via Monti.

I lavori saranno sospesi dal 23 al 26 dicembre per consentire in sicurezza il passaggio della Fiamma Olimpica e lo svolgimento delle celebrazioni e degli eventi correlati.