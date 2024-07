Latina, al via I Salotti Musicali Summer Festival 2024

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione de “I Salotti Musicali – Summer Festival 2024” nel Circolo Cittadino, organizzati dall’Associazione Culturale Eleomai con il patrocino del Comune di Latina, della Provincia di Latina e della Opes Comitato Provinciale di Latina.

Al tavolo dei relatori l’Assessore al Turismo del Comune di Latina Gianluca Di Cocco; Il maestro Marco Lo Russo Rouge Fisarmonicista e Alfredo Romano Presidente dell’Associazione Cultura Eleomai.

L’Assessore Di Cocco ha lanciato un monito affinché si possa creare una sinergia tra privati ed istituzioni per far sì che si possa sostenere il mondo dello spettacolo delle realtà minori della regione. “Bisogna creare la giusta energia tra privato e pubblico, afferma Di Cocco, affinché la Regione cominci a prendere in considerazione non solo il mondo dello spettacolo romano”

L’Assessore ha speso anche parole di stima per l’operato dell’associazione Eloemai: “C’è anche Latina e lo dimostrano i Salotti Musicali. Conosciamo tutti il lavoro e l’impegno di Alfredo Romano che da anni lotta per portare aventi eccellenze musicali non solo nel nostro territorio”

L’undicesima edizione dei Salotti musicali Summer Festival, porteranno nell’Arena del Museo Cambellotti, accanto al nome di Antonella Ruggiero, voce indimenticabile dei Matia Bazar, che riproporrà tutti i suoi più grandi successi, il gruppo The Cinelli Brothers con Alessandro e Marco Cinelli “figli” della nostra città che come tanti loro coetanei si stanno facendo valere all’estero riscuotendo ovunque grande successo di pubblico e di critica.

I primi due appuntamenti “accattivanti” e originali per location e orario porteranno I Salotti Musicali fuori dai confini della nostra città: il concerto in Vigna al lume di Candela con il fisarmonicista Marco Lo Russo Rouge tra i filari della Cantina Villa Gianna e il concerto all’alba del pianista Simone Sala che accoglierà il nuovo giorno al Lido di Latina.

Alcune informazioni utili per gli spettatori:

Prevendita biglietti: a Latina Blu Ticket presso il Centro Commerciale Latina Fiori. On line circuito Boxol

Infoline 338 4874115

Il programma

6 LUGLIO ore 20:30 – Latina, Cantina Villa Gianna

“NOTE IN VIGNA”

Marco Lo Russo Rouge – fisarmonica

10 LUGLIO ore 5:30 – Latina Lido

“CONCERTO ALL’ALBA”

Simone Sala – pianoforte

20 LUGLIO ore 21.30 – Latina, Arena Museo Cambellotti

THE CINELLI BROTHERS

Marco Cinelli – Chitarra, Tastiere, voce

Alessandro Cinelli – batteria, voce

Tom Julian Jones – Harmonica, chitarra, voce

Stephen Giry – Basso, chitarra, voce

27 LUGLIO ore 21.30 – Latina, Arena Museo Cambellotti

“CONCERTO VERSATILE”

ANTONELLA RUGGIERO voce

Paolo Di Sabatino pianoforte

Renzo Ruggieri fisarmonica