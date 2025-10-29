Latina, al via il concorso per l’assunzione di 22 assistenti sociali

Parte il concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 22 assistenti sociali che entreranno a far parte dell’organico del Comune di Latina, nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Le domande potranno essere presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sulla piattaforma nazionale “inPA”.

Le nuove figure professionali saranno impiegate nei servizi sociali dell’ente, con l’obiettivo di rafforzare le attività di prevenzione, supporto e presa in carico delle situazioni di fragilità.

“Investire sul personale significa migliorare la qualità dei servizi alla comunità – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – queste assunzioni rappresentano un passo decisivo verso un sistema sociale più efficiente e inclusivo”. L’assessore al Personale Andrea Chiarato ha confermato che il concorso rientra nel piano triennale di potenziamento dell’organico comunale, mentre l’assessore ai Servizi sociali Michele Nasso ha evidenziato l’importanza di un inserimento stabile per garantire continuità e tempestività negli interventi.