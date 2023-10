Latina, al via la 24esima edizione dell’International Circus Festival of Italy

Da Giovedì 12 a Lunedì 16 Ottobre a Latina, si svolgerà la 24esima edizione dell’International Circus Festival of Italy, l’attesa manifestazione circense, che promuove il Circo e lo spettacolo dal vivo. In gara 22 numeri inediti suddivisi in due spettacoli, lo spettacolo A e lo spettacolo B, gli artisti si esibiranno, con orari diversi, davanti alle giurie che, decretando i vincitori, assegneranno gli ambiti premi “Latina d’Oro”, “Latina d’Argento” e “Latina di Bronzo” durante la finale del 16 Ottobre.

L’evento è caratterizzato, come ogni anno, attorno alla competizione tra i migliori artisti circensi selezionati nei cinque continenti, che si esibiranno di fronte ad una Giuria Tecnica Internazionale, composta dai massimi esperti del settore e ad una Giuria della Critica, di cui faranno parte giornalisti e personalità del mondo dello spettacolo. Molti gli appuntamenti legati alla 24ᵃ edizione, i matinée destinati agli studenti delle scuole della provincia di Latina e gli eventi collaterali, rivolti a tutta alla Città, che come sempre sono ad ingresso libero. Le scolaresche potranno vedere in anteprima i numeri della 24ᵃ edizione dell’International Circus Festival of Italy, le mattine di Giovedì 12 e Venerdì 13 a cominciare dalle ore 10,00. Per gli eventi collaterali inaugura giovedì pomeriggio, nel foyer, lo spazio espositivo a tema circense, “Circus Expo”, la collettiva vede la partecipazione di: Mauro Mammucari, Loredana Ardissone, Franco Giovannelli, Jamila Campagna, Grazia Farinelli, Dante Malori, Francesca Cinquegrana, Rocco Marcocci, Thomas Zerbato.

L’esposizione sarà sempre accessibile fino ad un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Da non perdere di venerdì alle ore 18.00 l’appuntamento con il “Caffè letterario a tema circense”, giunto quest’anno alla 10ª edizione. Protagonisti dell’incontro la giornalista e critica letteraria Maria Vittoria Vittori, con il suo “La rivoluzione in pista. Storie di donne circo e libertà”(edito da Iacobelli). L’artista Thomas Zerbato che, oltre ad esporre le sue opere presenta il suo primo libro Miranda sotto il grande tendone (New Press edizioni), e il Presidente dell’APS Gianluigi Sordellini che presenterà il volume Cartomagia terapeutica per la 3ᵃ età (Pasquale D’Arco Editore). La S. Messa Internazionale, aperta a tutti, si celebra domenica 15 Ottobre alle ore 11.00, sarà presieduta dai sacerdoti salesiani della Parrocchia di San Marco con Padre Bernard (Forum of Christian Organizations for the Pastoral Care of Circus and Carnival Workers.

Lunedì 16 Ottobre alle ore 11.00 allo stadio Francioni di Latina si sfideranno, in un torneo ad eliminazione sei squadre di calciatori provenienti dai circhi Italiani, la vincitrice del torneo sfiderà la formazione dell’Amministrazione comunale di Latina. Il Torneo di calcio “Stelle del Circo” di Latina vede il patrocinio del Comune di Latina, del Latina Calcio, dell’Ente Nazionale circhi e del comitato organizzatore dell’International Circus Festival of Italy, ha come obiettivo fare avvicinare i giovani che prediligono il calcio, al mondo del circo e alla beneficenza, infatti, tutto il ricavato, delle offerte libere sarà interamente devoluto a favore di una delle associazioni di volontariato che opera nel territorio. La partecipazione a tutti gli eventi collaterali al Festival è, come sempre, libera e gratuita. A guidare le esibizioni dei ventuno artisti in gara la consolidata coppia Alessia Dell’Acqua ed Andrea Giachi. Le discipline rappresentate saranno le più care alla tradizione circense, dalla giocoleria all’equilibrismo, dai numeri aerei al contorsionismo passando per il trapezio e gli immancabili clown. La direzione artistica è di Fabio Montico mentre la Direzione di pista è affidata all’infallibile Tommy Cardarelli coadiuvato dagli insuperabili Ruby Merzari, Rony Vassallo e Fabrizio Montico. Visto il limitato numero di posti disponibili, si consiglia di prenotare per tempo, i tagliandi possono essere acquistati direttamente dal sito ufficiale del Festival.