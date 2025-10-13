Latina, al via la 26ª edizione dell’International Circus Festival of Italy: oggi la presentazione

Latina si conferma, ancora una volta, la città del circo. Nella mattinata di oggi, nel foyer dello Chapiteau di via Rossetti, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 26ª edizione dell’International Circus Festival of Italy, in programma dal 16 al 20 ottobre. Dopo le nozze d’argento dello scorso anno, la manifestazione ideata da Giulio Montico, eredità raccolta poi da Fabio, torna a illuminare Latina con la sua magia, la sua arte e la sua capacità di unire culture e nazioni sotto lo stesso tendone.

Un evento unico nel suo genere, capace di portare in città artisti da 15 paesi diversi e 24 numeri in gara, valutati da una giuria tecnica internazionale e da una giuria della critica. “Dopo 26 anni c’è chiaramente pressione e tensione per migliorarsi – ha spiegato Montico – l’organizzazione è sempre più complessa, ma anche più ricca di entusiasmo. Quest’anno tante novità, molti giovani, alcuni alla loro prima esibizione”.

A sottolineare il valore culturale e umano della manifestazione anche le parole del sindaco Celentano: “Ho iniziato ad apprezzare il circo grazie ai Montico, perché è molto più di un circo. Coinvolge molte nazioni ed è una consacrazione, per altri un trampolino di lancio. Far conoscere Latina a livello internazionale significa anche promuovere il territorio: il circo è pace, e mai come oggi ne abbiamo bisogno”.

L’incontro ha visto anche gli interventi di rappresentanti del mondo economico e istituzionale. “Più di 3.000 pasti per lo staff – ha ricordato Daniele Pili, presidente di Coldiretti Latina – perché il circo è anche cultura del lavoro e del benessere, valori che si ritrovano nell’agricoltura. Coldiretti è felice di sostenere un evento che porta bellezza ed emozione a Latina”.

Emozionato anche Gianluca Di Cocco: “Scoprire quanto del mondo del circo passa da Latina è straordinario. Ogni anno questo evento cresce, coinvolge, lascia il segno. Mai come quest’anno siamo vicini alla famiglia Montico”.

Dal 16 al 20 ottobre, Latina tornerà dunque ad accogliere le stelle del circo mondiale, in un abbraccio di colori, arte e passione che da oltre un quarto di secolo rende la città pontina capitale internazionale del circo.