Latina, al via la 29^ edizione del Premio Campiello

Il Gruppo Giovani Imprenditori impegnati per supportare la Fondazione Campiello nella promozione del concorso letterario. Il bando 2024 verrà presentato il 20 dicembre alle 10.00 presso il Teatro D’Annunzio di Latina.

L’iniziativa, di Unindustria, ha avuto il patrocinio del Comune di Latina, nell’ambito delle manifestazioni per i 91 anni della città.

Il Premio Campiello è un concorso riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i 21 anni, residenti in Italia e all’estero, ed ha come oggetto un racconto a tema libero in lingua italiana.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’11 gennaio 2024.

A presentare l’iniziativa Paolo Di Cecca, Presidente GGI Unindustria Latina e Carla Picozza, Presidente Comitato PI Unindustria Latina. I saluti saranno portati dal Presidente di Unindustria Latina Pierpaolo Pontecorvo, mentre le conclusioni sono affidate a Fausto Bianchi, Presidente Piccola Industria di Unindustria e Corrado Savoriti, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di. Unindustria.

E’ prevista la partecipazione del Prefetto di Latina, Maurizio Falco e del Sindaco di Latina, Matilde Celentano, mentre l’assessore regionale al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito Regione Lazio Giuseppe Schiboni parlerà dell’importanza della formazione. Ospite della giornata la vincitrice del Premio Campiello 2023 Elisabetta Fontana.