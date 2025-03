Latina, al via la demolizione dell’ex Icos

Via libera alla demolizione dell’ex Icos, fabbricato abbandonato lungo la Pontina, nell’ambito del progetto “A gonfie vele, in direzione ostinata e contraria”. L’intervento, parte del Pinqua, prevede la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e la riqualificazione di spazi per servizi.

La giunta del sindaco Matilde Celentano ha approvato la linea tecnica per l’abbattimento. “La demolizione sarà un momento storico per la città”, ha dichiarato Celentano, sottolineando l’importanza dell’intervento per la sostenibilità. “Si tratta di uno dei finanziamenti più alti in Italia per la rigenerazione urbana”.

L’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio ha spiegato che il progetto, realizzato con l’Ater, partirà a stralci per superare le criticità evidenziate dal Ministero delle Infrastrutture. “Abbiamo lavorato intensamente con il Ministero e con l’Ater per accelerare il processo”, ha dichiarato, ringraziando i tecnici e gli amministratori coinvolti.

Finanziato con fondi PNRR, l’intervento trasformerà un’area degradata in uno spazio riqualificato, offrendo nuove opportunità abitative per la città.