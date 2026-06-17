Latina, al via la disinfestazione nel capoluogo: il calendario

È tutto pronto per la disinfestazione adulticida contro le zanzare nel capoluogo pontino. Dal 22 al 26 giugno prenderanno il via gli interventi per ridurre la presenza di tali insetti sul territorio comunale.
Portatori di virus che hanno allertato l’Italia tutta (come il West Nile Virus), le zanzare rappresentano uno dei principali fastidi per la popolazione. Gli interventi saranno effettuati dalle 23 alle 4, secondo un calendario suddiviso per aree della città:
Le aree e le date della disinfestazione
Settore 1 – 22 giugno
- Corso Matteotti;
- via Epitaffio;
- via Romagnoli;
- via Piave;
- via E. Filiberto.
Settore 2 – 23 giugno
- Corso Matteotti;
- via Diaz – via Medaglie d’oro;
- via C. Augusto – via Don C.T. – via Monti Lepini.
Settore 3 – 24 giugno
- via E. Filiberto;
- via Romagnoli;
- via Piave;
- via Volturno;
- via Padre S. Agostino;
- via del Lido;
- strada Nascosa.
Settore 4 – 25 giugno
- via Diaz;
- via delle Medaglie d’Oro;
- via C. Augusto;
- via Don C. Torello;
- via M. Lepini;
- via Volturno;
- via del Lido;
- via S. Agostino.
Settore 5 – 26 giugno
- Latina Scalo – Latina Mare;
- Tor Tre Ponti – Chiesuola;
- Borgo Carso – Borgo Podgora;
- Borgo Piave – Borgo Santa Maria;
- Borgo Bainsizza – Borgo Montello;
- Borgo Faiti – Borgo San Michele;
- Borgo Isonzo – Borgo Sabotino;
- Borgo Le Ferriere – Borgo Grappa.