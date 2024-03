Latina, al via la gara per l’affidamento di quattro chioschi sul lungomare

Il Sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha annunciato l’avvio della gara per l’affidamento in concessione di quattro chioschi sul litorale, nel tratto tra Capoportiere e Rio Martino. Questa decisione è stata presa con l’approvazione di una delibera di giunta, su indirizzo dell’assessore Ada Nasti. Celentano ha dichiarato: “Nonostante le recenti inchieste riguardanti intimidazioni verso i concessionari dei chioschi, riteniamo che la scelta più giusta sia procedere con una nuova gara. Vogliamo completare l’iter amministrativo per l’indizione dei bandi senza arretrare, mantenendo la trasparenza e il rispetto delle regole. Non esiteremo a denunciare comportamenti lontani dai principi di legalità”.

L’assessore Ada Nasti ha precisato che attualmente sono disponibili quattro aree pubbliche destinate allo svolgimento di servizi per il miglioramento dell’arenile. Nasti ha dichiarato: “Vogliamo assegnare queste aree attraverso una gara aperta, che permetta la più ampia partecipazione. I concessionari dovranno garantire una serie di servizi alla collettività, tra cui servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità, pulizia dell’arenile, postazioni salvataggio a mare, e altri servizi di sicurezza pubblica. Sarà prevista una premialità per i progetti che promuovano attività sociali, tutela dell’ambiente e turismo, così come per le società composte da giovani sotto i 35 anni”.