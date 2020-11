Latina, al via la ristrutturazione del Centro vaccini: il regalo di “Alessia e i suoi angeli”

L’associazione “Alessia e i suoi angeli” si occuperà di ristrutturare il Centro vaccini della Asl di Latina, in piazzale Carturan. Tutti i genitori lo conoscono.

L’ente del terzo settore, ormai storico e molto conosciuto nella provincia di Latina, sta organizzando in questo periodo uno dei suoi progetti più belli ed impegnativi dal punto di vista finanziario.

Dopo il Pronto soccorso pediatrico donato all’ospedale Santa Maria Goretti, sono partiti da poco i lavori per il Centro vaccini, destinato, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, a diventare il fulcro di quella che sarà la lotta alla pandemia nel nostro territorio.

“La nostra associazione – ha detto il presidente Alessandro Mastrogiovanni – nasce per un evento tragico che portò via mia figlia Alessia alcuni anni fa, volata in cielo per una meningite fulminante. Da allora il nostro obiettivo è stato la lotta alla meningite e la tutela all’infanzia. Quale migliore luogo del Centro vaccinazioni? Riassume in sé i due cardini portanti della nostra associazione: vaccini e bambini. Abbiamo, quindi voluto investire i nostri fondi in questa struttura – ha aggiunto – e renderla decorosa, funzionale per gli operatori che vi lavorano e soprattutto a misura di bambino”.

Si comincia dagli interni, ma Alessia e i suoi angeli ha anche delle idee per il giardino esterno. Il termine dei lavori è previsto per fine 2020.