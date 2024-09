Latina, al via la Settimana Europea dello Sport

La Settimana Europea dello Sport 2024 è stata inaugurata ieri a Latina con un evento che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti istituzionali e sportivi. Durante la cerimonia, prima del taglio del nastro, si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Luciano Colantone, consigliere comunale di Sabaudia recentemente scomparso. La manifestazione, che proseguirà fino al 30 settembre, include il Villaggio dello Sport della Pontina-Comunità europea dello Sport 2024, che riunisce vari comuni del territorio pontino.

Presenti all’evento il sindaco di Latina, Matilde Celentano, e l’assessore allo sport, Andrea Chiarato, oltre a rappresentanti delle amministrazioni comunali di altre città coinvolte, come Sabaudia, Terracina e Fondi. La manifestazione promuove l’attività fisica e stili di vita sani, con una forte enfasi sull’inclusione, il benessere e la comunità. Il sindaco Celentano ha sottolineato l’importanza di rendere lo sport accessibile a tutti, indipendentemente da età o abilità, evidenziando il ruolo dello sport nel promuovere un corpo sano e una mente equilibrata.

L’assessore Chiarato ha ringraziato gli enti coinvolti, tra cui Aces e Coni, e ha espresso soddisfazione per l’ampia partecipazione, con oltre quaranta associazioni sportive locali che hanno animato il centro storico con una vasta gamma di discipline, dalla boxe alla danza, dall’arrampicata alle arti marziali.

IL PROGRAMMA DI MARTEDÌ 24 SETTEMBRE

• Atletica Nissolino Pedana, Salto con l’asta Via Diaz pomeriggio

• Infor Rtv, Piazza del Popolo pomeriggio

• Opes, Corso della Repubblca pomeriggio

• Unesco Latina, Piazza del Popolo pomeriggio

• Fairplay Aps, Piazza del Popolo pomeriggio

• Ansmes

Latina Piazza del Popolo pomeriggio

• Panathlon LATINA Piazza del Popolo pomeriggio

• Anthea Skating pattinaggio artistico, presso l’arena del Cambellotti pomeriggio

• Speedy Wheels pattinaggio a rotelle, Via PIO VI , Via E. di Savoia, Corso della Repubblica

• Urap uniove Rugby agro pontino, ore 17:00 – 19:00 Piazza del Popolo

• Latina Basket, Piazza del Popolo pomeriggio

• Real Latina, ore 17:00 – 19:00 – Piazza del popolo

• Uisp jungle rock parete per arrampicata, Ore 15:00 – 19:00 – Piazza del Popolo

• Uisp asd Circeo ginnastica ritmica, ore 16:30 – 18:30 – Piazza del popolo

• Uisp enjoy balli di gruppo, ore 18:00 – 18:30 Piazza del Popolo