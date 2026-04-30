Latina, al via la stagione balneare: ecco la nuova ordinanza

È stata pubblicata l ‘ordinanza balneare per la nuova stagione estiva, il provvedimento che disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, segnando ufficialmente l’avvio della nuova stagione balneare sul litorale di Latina. L’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, ha illustrato i contenuti dell’ordinanza, sottolineando l’importanza delle disposizioni previste a tutela del territorio, della sicurezza e della qualità dell’offerta turistica.

“La stagione balneare – dichiara l’assessore – è compresa tra la terza settimana di maggio e la terza settimana di settembre. In questo periodo, stabilimenti e strutture balneari sono chiamati a rispettare regole chiare e puntuali per garantire sicurezza, decoro e rispetto per l’ambiente, valorizzando al tempo stesso il nostro splendido litorale. L’ordinanza rappresenta uno strumento fondamentale per migliorare la qualità dell’accoglienza turistica, rafforzando i livelli di sicurezza e promuovendo il rispetto delle regole. Il nostro obiettivo è coniugare accoglienza, decoro e tutela del territorio”.

Tra le principali disposizioni, in vigore nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le ore 19, figurano l’obbligo del servizio di salvataggio, la cura e la pulizia delle aree in concessione, misure per garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e l’adeguamento alle normative “plastic free”. Regole che riguardano anche i frequentatori delle spiagge, con l’obiettivo di rendere la stagione balneare più sicura, inclusiva e sostenibile.

L’assessore Di Cocco ha inoltre annunciato ulteriori interventi per il miglioramento del lungomare e dei servizi: “Stiamo lavorando – ha concluso – per potenziare ulteriormente l’accessibilità delle nostre spiagge. Sono previsti tre nuovi camminamenti sul lato B e uno sul lato A, per arricchire gli strumenti a disposizione dei bagnanti. Dalla prossima settimana prenderanno il via anche gli interventi di manutenzione delle passerelle. Entro metà maggio, camminamenti, passerelle e docce saranno completamente pronti, così da garantire un’accoglienza adeguata fin dall’inizio della stagione”.