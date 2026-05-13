Latina, al via le domande per l’assistenza educativa specialistica

Al via le domande per il servizio di assistenza scolastica educativa specialistica e CAA presso i centri estivi del Comune di Latina. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate obbligatoriamente per via telematica nel periodo compreso tra il 15 maggio e il primo giugno.

Possono iscriversi le famiglie con figli minori già assistiti dal servizio di assistenza scolastica educativa specialistica e CAA residenti nel Comune di Latina. Il servizio è destinato ai minori in possesso di certificazione e prevede l’affiancamento degli operatori del servizio durante la frequenza al centro estivo. L’assistenza educativa specialistica e CAA sarà garantita ai minori presso i centri estivi senza alcun costo da parte delle famiglie.

Per quanto riguarda invece le spese di iscrizione e frequenza al centro estivo, presso i centri accreditati dal Comune di Latina le famiglie dovranno inizialmente sostenere il costo del servizio, ma potranno successivamente richiedere il rimborso delle spese, secondo i criteri e le modalità che verranno indicati in un apposito avviso pubblico di prossima pubblicazione. Presso i centri non accreditati, invece, non è previsto rimborso per le spese di iscrizione e frequenza, fermo restando che anche in tal caso l’ assistenza educativa specialistica e CAA sarà in ogni caso garantita ai minori presso i centri estivi, senza costi a carico delle famiglie.

“Con questo avviso pubblico – afferma Federica Censi, assessore all’Istruzione – vengono superate le criticità dello scorso anno, causate dal complesso cambio delle linee funzionali e dal necessario cambio di appalto, e vengono garantite ben quattro settimane di servizio a costo zero per le famiglie. L’amministrazione ha risposto con forza ai bisogni delle famiglie raggiungendo un traguardo fondamentale per assicurare continuità educativa, inclusione e un supporto concreto ai genitori e ai nostri ragazzi più fragili. Gli uffici sono a disposizione delle famiglie che avranno necessità di ricevere supporto per le iscrizioni presso lo sportello presidiato dai volontari del Servizio Civile Universale nella sede comunale di Piazza del Popolo, 14″.